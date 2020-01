A teatro, dalla Dante a Popolizio e Sandrelli

ROMA, 15 GEN - Il nuovo "Misericordia" di Emma Dante a Milano e "Un nemico del popolo" per Massimo Popolizio con Maria Paiato a Roma; il "Tango del calcio di rigore" per Neri Marcorè e Ugo Dighero, diretti da Giorgio Gallione, ancora nella capitale e Luigi Diberti e Antonello Fassari, alias Gaetano Salvemini e don Luigi Sturzo, diretti da Piero Maccarinelli in "Fuoriusciti" a Brescia. E ancora, Ambra Angiolini e Ludovica Modugno per Serena Sinigaglia ne "Il nodo" di Johnna Adams tra Savona e Casal Monferrato (AL); e Amanda Sandrelli ne "La locadiera" di Goldoni per Francesco Niccolini e Paolo Valerio a Torino: sono alcuni degli spettacoli in cartellone nel prossimo week end. (ANSA).