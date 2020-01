Davos: clima al top rischi, allarme dazi

ROMA, 14 GEN - C'è il clima, per la prima volta, in cima ai rischi globali. Con eventi climatici estremi, disastri ambientali causati o meno dall'uomo, perdita di biodiversità e un'inazione di fronte al cambiamento climatico che scavalcano, fra le minacce per il mondo, i rischi fino ad oggi percepiti come più incombenti, quelli legati l'economia globale e il sistema finanziario. L'allarme arriva dal Global Risks Report del World Economic Forum, che avverte anche: da un esacerbarsi della polarizzazione politica e dello scontro economico, incentrato sui dazi, che hanno sostituito l'approccio multilaterale, potrebbe innescarsi uno scenario "catastrofico".