Ue:con green deal 1.000 mld investimenti

BRUXELLES, 14 GEN - "Col green deal vogliamo raggiungere emissioni zero entro il 2050. Il piano per gli investimenti sostenibili adottato oggi dalla Ue" punta a "mobilitare almeno mille miliardi di investimenti nei prossimi dieci anni" e invia un chiaro segnale a tutti: "quando si fanno investimenti occorre pensare verde". Così il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis."Il meccanismo per una transizione equa, che aiuterà la trasformazione dell'economia europea nelle regioni più in difficoltà, avrà una dotazione di 100 miliardi di euro", ha annunciato il vicepresidente Frans Timmermans. I fondi nuovi sono solo 7,5 miliardi, che secondo la Commissione Ue daranno vita a 30-50 miliardi di investimenti pubblici, a cui si aggiungono fino a 45 miliardi dal vecchio programma di investimenti, e 25 in prestiti alle autorità locali.Rivedremo, possibilmente correggeremo, la normativa europea sugli aiuti di Stato in linea con gli obiettivi politici del Green deal", ha detto il vicepresidente Paolo Gentiloni.