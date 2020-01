Manovra:depositato ricorso Fi a Consulta

ROMA, 14 GEN - "Il professor Francesco Saverio Marini e il professor Davide De Lungo hanno depositato per conto dei deputati del gruppo di Forza Italia il ricorso alla Corte Costituzionale in merito alle tempistiche e alle modalità di approvazione della legge di bilancio, che hanno umiliato il Parlamento e amputato la democrazia". Lo annuncia in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Abbiamo presentato - spiega Gelmini - un conflitto di attribuzione contro il governo e contro gli organi competenti di Senato e Camera che, durante la discussione e l'ok finale della scorsa manovra, non hanno permesso ai deputati di opposizione di esaminare, emendare e migliorare il testo del provvedimento. Ci auguriamo che la Corte Costituzionale riconosca le nostre ragioni e che censuri l'illegittima menomazione delle nostre prerogative costituzionali", conclude l'esponente azzurra.