Segre in Consiglio Lombardia l'11/2

MILANO, 14 GEN - La senatrice a vita e sopravvissuta all'Olocausto Liliana Segre interverrà al Consiglio regionale della Lombardia nella seduta di martedì 11 febbraio. La presenza della Segre in Aula, alle ore 12, è legata a iniziative organizzate da Palazzo Pirelli per il Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio. "Ci fa piacere che abbia accettato il nostro invito: riuscire a trasmettere in presa diretta la sua testimonianza è un onore per il Consiglio. Al netto della sua rilevanza mediatica, quella della senatrice Segre sarà una testimonianza vera, quindi che abbia accettato l'invito ci fa piacere" ha commentato il presidente dell'assemblea lombarda Alessandro Fermi. Dopo l'intervento in Consiglio, Segre - finita sotto scorta dopo gli insulti e le minacce ricevuti via social - visiterà la mostra sulla Brigata Ebraica che sarà inaugurata al Pirellone martedì 21 gennaio.