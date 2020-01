Von der Leyen: dobbiamo agire sul clima

STRASBURGO, 14 GEN - "I sei mesi della presidenza croata saranno cruciali anche per la transizione climatica ed ecologica: non abbiamo più bisogno di parlare di urgenza e di obbligo di agire, non più, perché dobbiamo passare all'azione e mettere in atto il nostro patto verde per l'Europa, il lavoro per farlo inizia oggi". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Dopo questo dibattito il collegio discuterà i piani di investimento del patto verde e per i meccanismi della transizione giusta - ha aggiunto -, un meccanismo che darà la priorità alle regioni che affronteranno in maggior misura questa sfida e che dovranno fare sforzi enormi".