La Perla: accordo a ministero Lavoro

ROMA, 13 GEN - Raggiunto al ministero del Lavoro l'accordo per la prosecuzione del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria fino al 31 ottobre 2020 per i dipendenti di La Perla. In pratica, - spiega il ministero - l'ammortizzatore sociale è stato rinnovato "senza soluzione di continuità, fino a concorrenza dei 12 mesi concedibili". L'intesa raggiunta riguarda complessivamente 65 dipendenti: 58 per La Perla Manufacturing srl, operativi nelle linee "uomo" e "ready to wear", e 7 per La Perla Global Management UK Limited, impegnati soltanto nella "ready to wear".