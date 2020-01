Incassi: Tolo Tolo supera i 41 milioni, Amelio 2/o

ROMA, 13 GEN - Continua la corsa di Checco Zalone: il suo Tolo Tolo ha superato i 41 milioni totali di incassi mettendo via nel week end appena trascorso, nonostante il calo del 75%, altri 5 milioni 251 mila euro con una media di 4714 euro su 1114 sale. Debutta in seconda posizione Hammamet di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino, Omero Antonutti e Claudia Gerini. Il film dedicato agli ultimi 6 mesi di vita di Bettino Craxi incassa 2 milioni 244 mila in 4 giorni con una media di 4859 euro su 462 schermi. In terza posizione esordisce Piccole donne di Greta Gerwig con Meryl Streep, Emma Watson e Saoirse Ronan. La rivisitazione del capolavoro di Louisa May Alcott incassa 1 milione 597 mila euro (la media sala è di 3759 euro su 421). Le altre new entry sono City of Crimes di Brian Kirk con Chadwick Boseman, Taylor Kitsch e Sienna Miller (ottavo con 443 mila euro) e Sulle ali dell'avventura di Nicolas Vanier (nono a 285 mila euro). (ANSA).