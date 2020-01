L'1 e il 2 febbraio a Roma Assemblea Iv

ROMA, 13 GEN - "Informazione di servizio. Il primo e il due febbraio, a Roma, terremo la prima Assemblea Nazionale di Italia Viva. Chi vuole partecipare scriva qui. Chi vuole contribuire ai costi dell'evento scriva qui. Chi vuole individuare un luogo di presentazione per il mio libro scriva qui: matteo@matteorenzi.it.". E' l'invito/annuncio con cui il leader di Iv, Matteo Renzi, ufficializza sia l'assemblea del partito che la 'location' dove - assicura nella sua E-News - "parleremo di tutto, a cominciare dall'organizzazione: molti di voi non vogliono solo un partito via web - scrive ancora Renzi -, ma anche presente sul territorio, anche nelle modalità di iscrizione (chi non si è ancora iscritto, può farlo qui). E inizieranno a girare - come nel 2012 - i nostri camper per le regionali: il due febbraio partirà il camper toscano. E poi le candidature alle suppletive, alle regionali: la nostra Casa che si struttura in modo articolato", conclude.