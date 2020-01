Guasto a Termini, ritardi fino a un'ora

ROMA, 13 GEN - Traffico ferroviario fortemente rallentato ma in graduale ripresa dalle ore 9 dopo un guasto tecnico alla linea a Roma Termini. E' quanto si apprende da sito di Trenitalia. I ritardi sono fino a 60 minuti per i treni in viaggio. E' in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Al momento la circolazione allo scalo di Roma Termini è in graduale ripresa, anche se alcuni treni in partenza registrano ancora ritardi fino a 57 minuti. Da questa mattina, informa Trenitalia, sono stati cancellati cinque treni. La situazione più delicata riguarda i treni in arrivo a Termini. Tutti i convogli registrano ritardi, dai pochi minuti fino alle 2 ore accumulate da quello in arrivo da Monaco.