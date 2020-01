Borsa: Hong Kong apre a +0,47%

PECHINO, 13 GEN - La Borsa di Hong Kong apre in rialzo sull'ottimismo della firma che in settimana a Washington sancirà la 'fase uno' dell'accordo sul commercio tra Usa e Cina, con il relativo allentamento delle tensioni: l'Hang Seng sale dello 0,47%, a 28.772,37 punti. Contrastate, invece, Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite segnano in avvio, rispettivamente, un calo dello 0,08%, a 3.091,49 punti, e un frazionale rialzo dello 0,06%, a quota 1.798,91.