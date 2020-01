Polvere pirica esplode in casa,un ferito

CASTRI' (LECCE), 12 GEN - Una forte esplosione verificatasi in tarda mattinata in una abitazione in via Vernazza a Castrì ha provocato il crollo di una vasta parte dell'immobile, e il ferimento non grave del padrone di casa, Luigi Di Donfrancesco, di 65 anni. L'uomo si è salvato probabilmente solo perchè la deflagrazione lo ha scagliato fuori dell'abitazione prima dei crolli. Ingenti i danni strutturali con crolli di muri portanti e solai anche alle abitazioni confinanti, tre delle quali sono state dichiarate inagibili ed evacuate. Nessun ferito tra i vicini che sono riusciti a mettersi in salvo per strada. La zona é stata transennata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo gli inquirenti, ad innescare l'esplosione sarebbe stato un uso incauto da parte dell'uomo di materiale pirotecnico. Durante la ricognizione infatti sono stati trovati fuochi d'artificio confezionati illegalmente e polvere pirica. L'uomo è stato in passato denunciato per detenzione di materiale pirico.