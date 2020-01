Sisma, caldaia Sae cede e cade a terra

FIASTRA (MACERATA), 11 GEN - Ancora un problemi in una casetta Sae assegnata ai terremotati del Centro Italia. In una Soluzione abitativa di Acquacanina, frazione di Fiastra ne Maceratese, si è staccata la caldaia finendo sul pavimento. "Poteva uccidere qualcuno", ha detto all'ANSA , Cristiana Salvatori, che vive assieme al marito e al figlio 19enne in questo alloggio di emergenza. "Ieri sera - ha spiegato la donna - abbiamo sentito un grande botto e abbiamo pensato che fosse caduto un mobile, invece a venire giù era caldaia che si è staccata letteralmente dal muro e non poteva essere altrimenti visti i ganci esili con cui era stata fissata". Allertati dalla donna, i vigili del fuoco hanno poi provveduto alla chiusura del gas e mettere in sicurezza l'apparecchiatura. "Stamani - ha riferito ancora Salvatori - gli operai del Comune, che voglio ringraziare con tutto il cuore, ci hanno ripristinato l'impianto".