Violenza privata, condannato ex sindaco

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA), 10 GEN - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato l'ex sindaco di Casapesenna (Caserta) Fortunato Zagaria ad un anno e mezzo di carcere per il reato di violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso, commesso ai danni di un altro ex primo cittadino, Gianni Zara. I giudici hanno assolto Zagaria dal reato di concorso esterno in camorra e per una seconda contestazione di violenza privata. Assolti anche il boss dei Casalesi Michele Zagaria (omonimo del sindaco) e l'ex consigliere comunale Luigi Amato.(ANSA).