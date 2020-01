Premier Iraq preme per ritiro truppe Usa

BEIRUT, 10 GEN - Il premier dimissionario iracheno Adel Abdel Mahdi ha fatto esplicita richiesta agli Usa di inviare una delegazione in Iraq per preparare il ritiro delle truppe statunitensi nel Paese. Lo riferiscono i media panarabi che citano una nota dell'ufficio del premier iracheno. Abdel Mahdi ha ieri sera parlato telefonicamente con il segretario di Stato americano Mike Pompeo chiedendo che venga mandata una delegazione governativa americana in Iraq per "fissare i meccanismi che rendano effettiva la decisione del parlamento iracheno di far ritirare le truppe straniere" dal Paese.