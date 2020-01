Harry Potter, a New York il primo megastore ufficiale

NEW YORK, 10 GEN - J.K. Rowling si prepara a diventare ancora più ricca: la prossima estate a New York aprirà i battenti il primo megastore ufficiale dedicato a Harry Potter. Il negozio "flagship" occuperà tre piani di un palazzo accanto all'iconico Flatiron, area Eataly per intendersi, nel cuore di Manhattan. "Sarà il più grande negozio di Harry Potter nel mondo e una meta obbligata per i fan più entusiasti anche per le esperienze interattive e le opportunità di 'selfie' offerte", ha detto Sarah Roots, vicepresidente della divisione viaggi e retail di Warner Bros, lo studio hollywoodiano dei film della serie. La data dell'inaugurazione deve essere ancora fissata: il Consiglio di quartiere ha infatti contestato all'unanimità il progetto dello studio di design Superette di installare dettagli architettonici (aste per la bandiera a forma di drago, ad esempio), a modifica della facciata dello storico edificio di Broadway, uno dei primi costruiti esclusivamente a scopo commerciale: "Se Harry Potter può installare un drago, Nike potrà installare una scarpa, e il fornaio dietro l'angolo un croissant.Non si sa dove si va a finire", è stata la motivazione. La flagship "ospiterà la più grande collezione di prodotti Harry Potter e Bestie Fantastiche nel mondo", ha anticipato la Warner. (ANSA).