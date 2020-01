Riforme: M5s, c'e' aiutino Lega

ROMA, 10 GEN - "Non hanno resistito alla voglia di tenersi strette le poltrone e a quanto pare è arrivato 'l'aiutino' della Lega" nella raccolta delle firme per il referendum sulla riforma sul taglio dei parlamentari. Lo sottolineano fonti M5s. "Non vediamo l'ora di dare il via alla campagna referendaria per spiegare ai cittadini che ci sono parlamentari che vorrebbero bloccare questo taglio, fermando così il risparmio di circa 300mila euro al giorno per gli italiani che produrrebbe l'eliminazione di 345 poltrone".