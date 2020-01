Disabile premiato resta senza scuolabus

MILANO, 10 GEN - Un disabile che nel marzo scorso era stato premiato direttamente dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con l'attestato di 'Alfiere della Repubblica' per un suo blog, denuncia adesso di non poter più recarsi al liceo per un disservizio nei trasporti. Il giovane, Marcos Alexander Cappato De Araujo, di 18 anni, ha origini brasiliane ed è affetto da tetraparesi spastica. "Il Comune non rimborsa più il servizio di navetta da casa di via Gonin, al Lorenteggio, al liceo di Scienze Umane di Corsico (Milano) e gli eventuali rimborsi, comunque tagliati di circa la metà, potrebbero arrivare solo a marzo". In famiglia lavora solo il padre che con tre figli a carico non ce la fa a coprire le spese.