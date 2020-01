Genitori assolti da abusi sui figli

MONZA, 10 GEN - Il Tribunale di Monza ha assolto con formula piena padre e madre dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti sui due figli, un maschio e una femmina affetti da una grave patologia, quando avevano 8 e 2 anni. A far partire le indagini, sei anni fa, la denuncia degli operatori di una comunità per minori della provincia di Varese. "Hanno accusato un'intera famiglia di aver violentato e costretto a riti satanici i bambini - ha affermato all'ANSA l'avvocato Maurizio Bono, difensore del padre -. Ora valuteremo il da farsi". Accusati anche uno zio e la nonna (nel frattempo deceduta), la cui posizione è stata stralciata per competenza territoriale.