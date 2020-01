Riforme: Radicali raccolgono 669 firme

ROMA, 10 JAN - Il Partito Radicale ha raccolto 669 firme per promuovere un referendum sulla riforma che taglia il numero dei parlamentari: ne sarebbero servite 500 mila. Le firme sono state comunque depositate in Cassazione. "Abbiamo voluto verbalizzare la violenta censura attuata dai media e dal servizio pubblico - ha spiegato il segretario del Partito radicale, Maurizio Turco, in una conferenza stampa davanti alla Cassazione - ai quali si era rivolto per la prima volta nel discorso di fine anno il Presidente della Repubblica". Il Partito radicale è contrario alla riforma "che prevede la cessione di rappresentanza da parte dei cittadini", ha spiegato Turco. Su un manifesto era scritto: "Con la riduzione dei parlamentari questo e' il risparmio annuale per ogni cittadino: un caffè".