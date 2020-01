Gregoretti: Fdi, rinvio è da vigliacchi

ROMA, 9 GEN - "Pd e M5S chiedono il rinvio del voto sul processo di Salvini dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna per paura del giudizio degli italiani. Fate girare! Tutta Italia deve sapere quanto sono vigliacchi". Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul caso Gregoretti. "Pd e M5s sanno benissimo che la maggioranza degli italiani ritiene che Salvini abbia fatto il suo lavoro, impedendo di far sbarcare migranti clandestini - aggiunge - Ma lo vogliono processare lo stesso e non se ne vogliono assumere la responsabilità".