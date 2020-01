Napoli,63 autisti bus rifiutano uscire

NAPOLI, 8 GEN - Sono 63 gli autisti dell'Anm (Azienda napoletana di mobilità) che oggi si sono rifiutati di uscire dal deposito di Via Puglie alla guida dei loro autobus. Il rifiuto è stato motivato con presunti problemi ai mezzi e ha determinato la sospensione di oltre metà delle linee programmate, circa 60 autobus su 110 previsti che non hanno circolato causando forti disagi all'utenza nell'area centro - est di Napoli. Le posizioni dei 63 autisti saranno esaminate per l'avvio delle relative procedure disciplinari.