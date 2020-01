Ghosn, sono innocente e posso parlare

BEIRUT, 8 GEN - L'ex amministratore delegato di Renault-Nissan Carlos Ghosn è comparso oggi a Beirut di fronte ai media dopo la sua fuga dal Giappone dove si trovava in stato di arresto da più di un anno per accuse di corruzione. "E' un giorno felice per me oggi perché sono finalmente libero di esprimermi e di spiegare", ha detto Ghosn a Beirut. "Sono felice di essere ora con la mia famiglia e i miei cari... dopo essermi battuto per 400 giorni per la mia innocenza e dopo esser stato detenuto in condizioni brutali e contro i principi fondamentali del rispetto dei diritti umani".