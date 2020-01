Iran, non daremo scatole nere a Boeing

ROMA, 8 GEN - L'Iran non darà a Boeing le scatole nere dell'aereo ucraino caduto subito dopo il decollo da Teheran con 176 persone a bordo. Lo riporta l'agenzia iraniana Mehr detto il capo dell'aviazione civile iraniana Ali Abedzadeh senza senza specificare in quale Paese saranno inviate per essere analizzate.