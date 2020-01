Alitalia: Fs, da Lufthansa mai risposta

ROMA, 8 GEN - "Lufthansa non ha mai risposto formalmente a nessuna iniziativa che avevamo richiesto". Lo ha detto l'a.d di Fs, Gianfranco Battisti, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera circa il rilancio di Alitalia, spiegando invece che all'inizio "EasyJet e Delta hanno manifestato un'adesione formale" al progetto. Poi EasyJet si è ritirata, ha aggiunto. La compagnia tedesca, preferita a Delta, è stata tirata in ballo da Atlantia il cui ingresso però, "come emerso in maniera evidente", ha spiegato ancora, "era condizionato alla risoluzione di altre vicende" nel gruppo.