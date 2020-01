NY,Weinstein in corte per secondo giorno

NEW YORK, 7 GEN - Harvey Weinstein è arrivato in tribunale a New York per il secondo giorno del processo per molestie sessuali e stupro. Come ieri, l'ex mogul di Hollywood si è sostenuto con un deambulatore metallico all'ingresso del tribunale. Da ieri il processo a New York ha un suo corrispettivo a Los Angeles dove l'ex boss di Miramax è stato incriminato sulla base delle accuse di due donne, una delle quali un'attrice italiana. Il processo di New York potrebbe prendere settimane: l'ex produttore rischia un massimo di 25 anni se condannato. Oggi a New York dovrebbe cominciare la selezione della giuria. Il giudice James Burke potrebbe inoltre decidere di alzare la cauzione da 2 milioni di dollari imposta per la libertà vigilata. Los Angeles, dove Weinstein rischia 28 anni, ha chiesto 5 milioni di garanzia.