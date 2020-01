Pompeo, l'Iran mina pace in Afghanistan

WASHINGTON, 7 GEN - L'Iran sta lavorando per minare il processo di pace in Afghanistan, dove ha rapporti tra l'altro con i talebani: lo ha detto il segretario di stato Usa Mike Pompeo in una conferenza stampa al dipartimento di stato. Pompeo ha inoltre detto che ogni possibile obiettivo esaminato dagli Usa rientrerà nelle leggi internazionali sulla guerra. Il presidente Usa Donald Trump aveva minacciato di colpire anche siti culturali iraniani (reato di guerra, ndr) in caso di rappresaglia per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Il segretario di Stato americano ha poi affermato, ribadendo quanto twittato ieri da Trump, che Teheran "non metterà le mani sull'arma nucleare".