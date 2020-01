M5S: in 11 non hanno versato un euro

ROMA, 7 GEN - Nicola Acunzo, Nadia Aprile, Santi Cappellani, Flora Frate, Paolo Niccolo Romano e Andrea Vallascas alla Camera. E Cristiano Anastasi, Alfonso Ciampolillo, Luigi Di Marzio, Fabio Di Micco e Mario Michele Giarrusso al Senato dove è stata eletta anche Vittoria Deledda Bogo ma da tempo assente per motivi di salute. Sono questi - secondo quanto risulta dal sito tirendiconto.it - i parlamentari M5s che in tutto il 2019 non hanno effettuato neppure un euro di "restituzioni" del loro stipendio. E sono questi, salvo eventuali ritardi dovuti all'aggiornamento del sistema di rendicontazione, i primi ad essere valutati dal collegio dei probiviri M5s che si riunisce oggi per decidere eventuali provvedimenti di ammenda per violazione dello Statuto e del regolamento M5s, che possono arrivare anche all'espulsione dal Movimento.