Zarif, Usa mi hanno negato visto per Onu

TEHERAN, 7 GEN - "Il segretario di Stato americano (Mike Pompeo) ha detto che non emetteranno un visto per me perché non hanno avuto tempo di farlo, ma il mondo non è solo New York e quindi parlerò al popolo americano da Teheran". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, annunciando che gli Usa gli hanno negato il visto per partecipare giovedì a una seduta del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in programma fin da prima della crisi di questi giorni.