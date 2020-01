Istat: spesa famiglie su più del reddito

ROMA, 7 GEN - Nel terzo trimestre del 2019, la crescita del reddito delle famiglie si è tradotta in maggiore consumi, con un aumento della spesa dello 0,4% rispetto al secondo trimestre. Lo rileva l'Istat, aggiungendo che ne consegue una "marginale" riduzione della propensione al risparmi, pari all'8,9% (-0,1 punti percentuali sul trimestre precedente). "Tale flessione - spiega l'Istituto di statistica - deriva da una crescita della spesa per consumi finali lievemente più sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito disponibile lordo (+0,4% e +0,3% rispettivamente)". Il reddito disponibile delle famiglie, infatti, nel terzo trimestre del 2019 sale ancora (è in positivo dall'inizio dell'anno) ma la crescita congiunturale, pari allo 0,3%, perde vigore rispetto al trimestre precedente (+1,0%). Stesso discorso per il potere d'acquisto, che registra identici valori, "grazie alla dinamica nulla dell'inflazione".