Toscana, allerta ghiaccio da mezzanotte

FIRENZE, 6 GEN - Allerta ghiaccio da stasera fino alle prime ore di domani a Firenze secondo un bollettino emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) che stabilisce criticità - dovute a temperature sotto zero -, dalla prossima mezzanotte alle 10 di domani in vaste aree della Toscana interna. L'avviso è di codice giallo per il rischio ghiaccio. In particolare per il Cfr domani, martedì, fino al primo mattino, sono previste "temperature sottozero su pianure e fondovalle; sarà pertanto possibile la presenza di ghiaccio (locale), in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno". A questo proposito la sala della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze invita ad avere "prudenza alla guida".