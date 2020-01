Domani iscrizioni ma studenti indecisi

ROMA, 6 GEN - Aprono domani, 7 gennaio le iscrizioni scolastiche online. Ma, a pochi giorni dal via, circa la metà dei 'licenziandi' non ha le idee chiare sul percorso post diploma. A rivelarlo è un sondaggio di Skuola.net, svolto in collaborazione con Radio 24 il quale evidenzia che ben 9 su 10 ragazzi hanno partecipato ad attività di orientamento. Decisivi, per la scelta, passioni e sbocchi lavorativi. I giovanissimi sono preoccupanti le prospettive percepite: il 52% dei 13enni ha paura di non trovare lavoro e il 63% mette seriamente in conto la possibilità di lavorare o studiare all'estero dopo il diploma.