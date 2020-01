Guerini, su Iraq decide la coalizione

ROMA, 5 GEN - "Per quanto riguarda la missione in Iraq sarà la coalizione, con tutti i suoi componenti, a determinarne gli sviluppi, nel quadro dei contatti sempre frequenti fra gli Stati Maggiori della Difesa dei Paesi Membri che ad oggi ha portato alla sospensione temporanea delle attività addestrative". Lo ha reso noto il ministro Lorenzo Guerini in una nota del ministero della Difesa.