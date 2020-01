Guerini, innalzata sicurezza in missioni

ROMA, 4 GEN - "Le missioni continuano come programmate, c'è stato un innalzamento delle misure di sicurezza previsto in situazioni di questo tipo e deciso con la coalizione. Nelle procedure di sicurezza che sono state innalzate si è deciso di sospendere temporaneamente l'attività di addestramento delle forze irachene, che riprenderà appena le condizioni lo permetteranno. La missione prosegue e questa è una delle attività della missione". Lo ha detto a Sky TG24 il ministro della difesa Lorenzo Guerini. Il ministro ha spiegato che innalzamento delle misure di sicurezza "significa soprattutto limitare le attività fuori dalle basi e alzare le condizioni di sicurezza e di controllo sulle basi stesse e sui nostri insediamenti. Sono procedure previste in situazioni di questo tipo e vengono fatte ordinariamente. Non ci sono elementi di preoccupazioni legate a evidenze particolari, però c'è una situazione di tensione che richiede da parte nostra che in tutte le nostre missioni vi sia l'innalzamento di queste misure".