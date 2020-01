Funzionario Inps cancellò debiti aziende

PALERMO, 4 GEN - La guardia di finanza di Palermo ha eseguito il sequestro preventivo per equivalente di circa 223mila euro, emesso dalla Procura e convalidato dal Gip, nei confronti di Nicolò Ancona, 66 anni, ex funzionario dell'Istituto. I reati contestati sono abuso d'ufficio, accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Inps e frode informatica. Indagini delle Fiamme gialle, avviate dopo la denuncia dell'Istituto, sono state eseguite sulle attività compiute dal funzionario tra il 2011 e il 2015 su pratiche relative ad "abbandono e sospensione dei crediti previdenziali". Secondo l'accusa avrebbe eseguito operazioni anomale su pratiche anche per "sgravi contributivi", consentendo ad alcune aziende di ottenere indebiti benefici normativi e contributivi. Inoltre con la variazione dei "codici stato di lavorazione" e bypassando l'autorizzazione del direttore di sede, avrebbe alterato i fascicoli di 13 aziende, "cancellando con motivazioni infondate e surrettizie i loro debiti previdenziali".