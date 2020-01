'Oxfam raus', scritta su muro sede ong

AREZZO, 3 GEN - Una scritta intimidatoria è comparsa la notte scorsa ad Arezzo sul muro dell'edificio di via Piave dove c'è la sede italiana di Oxfam, ong dell'accoglienza ai migranti. Con vernice spray è stata composta la frase 'Oxfam raus'. Due settimane fa nella stessa via furono lanciati volantini razzisti. "E' un gesto che non vogliamo enfatizzare - dice il direttore dei programmi in Italia di Oxfam, Alessandro Bechini - ma che resta grave e denunceremo alle autorità, soprattutto dopo l'inaccettabile episodio della vigilia di Natale con volantini xenofobi contro la comunità straniera che vive e lavora qua". "A questo clima di intolleranza - prosegue Bechini - continueremo ogni giorno a contrapporre senza paura l'impegno dei nostri operatori che offrono, attraverso il nostro community center, un aiuto concreto a tante famiglie straniere e italiane in difficoltà. Convinti che l'unico modello possibile sia quello di una società aperta e inclusiva, ispirata a valori di convivenza positiva e solidarietà".