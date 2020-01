Saldi on line,guida per evitare truffe

ROMA, 3 GEN - Le truffe online non fanno mai sconti soprattutto nei periodi di saldi. Per questo dalla polizia postale arriva una guida sicura per questo genere di acquisti . Avere sempre un buon antivirus aggiornato all'ultima versione;diffidare dei prezzi irrisori; dare la preferenza a siti certificati o ufficiali, anche verificando prima di completare l'acquisto che sia indicato il numero di partita Iva e prima del clic definitivo leggere i "feedback" pubblicati dagli altri utenti. Questi alcuni dei 10 consigli, tra i quali c'è anche quello di usare le carte di credito ricaricabili