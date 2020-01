Omicidio Grosseto, arrestato uomo ferito

GROSSETO, 3 GEN - E' stato arrestato ieri pomeriggio dalla squadra mobile di Grosseto, dopo essere stato dimesso dall'ospedale Le Scotte di Siena, Talla Diop Mor, il 40enne senegalese rimasto ferito il 23 dicembre nel capoluogo maremmano in occasione dell'omicidio di un altro connazionale nato nel 1986. Gli agenti hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip su richiesta della procura. Il provvedimento è stato emesso in quanto, allo stato delle indagini, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato in merito alla rapina di cocaina effettuata ai danni dell'autore dell'omicidio, il deejay dominicano Bernard Genao Edikson. Il 40enne si trova ora nel carcere di Grosseto.