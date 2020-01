A 13 anni ruba auto madre e si schianta

NUORO, 2 GEN - Si è sfiorata la tragedia a Budoni - località costiera della Gallura - dove un ragazzino di 13 anni ha sottratto di nascosto la Lancia Y della madre e dopo essersi messo alla guida si è schiantato contro un muro. L'incidente è avvenuto nella frazione di San Lorenzo. L'auto si è poi fermata in bilico sopra il muretto, tra il bordo della carreggiata e un dirupo. Il minorenne, che è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ha riportato diverse fratture e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni non sono gravi. I Carabinieri della stazione di Budoni sono arrivati sul posto, allertando successivamente i vigili del Fuoco di Siniscola che hanno rimosso il veicolo. I militari hanno sentito i genitori del ragazzino per ricostruire quanto accaduto e capire come abbia fatto ad impossessarsi di nascosto dell'auto.