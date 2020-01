Belgio sospende estradizione Puigdemont

BRUXELLES, 2 GEN - "La giustizia belga riconosce la nostra immunità e decide di sospendere il mandato di arresto ed estradizione!". Lo scrive su Twitter l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, a cui è stato riconosciuto lo status di eurodeputato sette mesi dopo la sua elezione al parlamento europeo, insieme al suo ex ministro Toni Comin. I due erano fuggiti in Belgio all'indomani del tentativo di secessione nell'autunno del 2017, ma lo scorso 20 dicembre sono entrati al Parlamento europeo e hanno ricevuto l'accredito. Adesso potranno sedere in aula a Strasburgo. "Ora stiamo ancora aspettando il rilascio di Junqueras", ha proseguito Puigdemont precisando che l'indipendentista catalano, condannato a 13 anni per sedizione, "ha la nostra stessa immunità". "La Spagna deve agire come ha fatto il Belgio e rispettare la legge", ha concluso Puigdemont. Il 30 dicembre l'Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte Suprema di autorizzare Junqueras ad uscire temporaneamente dal carcere per svolgere le funzioni di eurodeputato.