Capodanno: migliaia in piazza in E-R

BOLOGNA, 1 GEN - Migliaia di persone in piazza, decine di concerti e eventi in Emilia-Romagna per l'ultima notte dell'anno. A Bologna una folla tranquilla ha accompagnato in piazza Maggiore il tradizionale rogo del Vecchione e il dj set di Kong. A Parma il brindisi in piazza Garibaldi è stato l'antipasto delle iniziative per la Capitale italiana della Cultura 2020: sul palco Ron, Morgan e Andy dei Bluevertigo e l'orchestra di Piazza Vittorio. A Rimini protagonista prima il rapper Coez, che si è esibito in un piazzale Fellini pieno, e poi gli storici dj della Rimini Dance Reunion, insieme ai Planet Funk; a Riccione successo per Deejay on Ice; il gospel ha fatto emozionare il pubblico di Ravenna con il concerto degli Spirit of New Orleans per la rassegna Christmas Soul. Forlì è stata la città della dance anni '90 con lo show degli Eiffel 65, mentre Cesena ha unito musica e risate con lo Sconcerto Rock di Gene Gnocchi. Il tradizionale Incendio del Castello Estense ha salutato il nuovo anno a Ferrara.