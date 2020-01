Papa,violenza a donne è profanazione Dio

CITTA' DEL VATICANO, 1 GEN - No alla violenza contro le donne: da Papa Francesco arriva un forte appello nel giorno in cui la Chiesa celebra Maria Madre di Dio. Il pontefice chiede anche di dare un ruolo alle donne nei processi decisionali pace perché sono "mediatrici di pace". "Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio - ha sottolineato il Papa -, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità" Poi ha evidenziato che "la donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna - ha concluso il Papa - è una conquista per l'umanità intera".