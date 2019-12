Mattarella cita locanda sociale

SPINETOLI (ASCOLI PICENO), 31 DIC - E' stata donata dai ragazzi della locanda Centimentro Zero di Pagliare, frazione di Spinetoli, la sedia con la scritta "Quando perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo il privilegio di essere liberi" citata dal presidente Mattarella nel discorso di fine anno. "Si tratta di una locanda sociale dove lavorano 22 ragazzi e ragazze con vari tipi di disabilità mentale - spiega il responsabile Emidio Mandozzi - down, autistici...". Mattarella ha letto nella fase il senso della convivenza. "E' così - osserva Mandozzi - i nostri ragazzi dicono 'siamo tutti normali', è questa l'esperienza di Centimetro zero". Il progetto prevede anche la coltivazione di un orto, i cui prodotti vengono poi serviti a tavola, laboratori che comprendono il restauro e la personalizzazione di sedie. Quella donata a Mattarella è stata portata Roma il 27 luglio scorso, durante una visita alle cucine del Quirinale.