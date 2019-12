Inverno in Abruzzo, Piano Aremogna -23,9

L'AQUILA, 31 DIC - Fresco risveglio in Abruzzo; ecco le temperature minime registrate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it): Piano Aremogna (nel territorio comunale di Roccaraso) -23.9 gradi (la temperatura rilevata ieri, sempre in collaborazione con meteo iserniaemolise, era -7.9); Altopiano delle Cinquemiglia -21.3; Piani di Pezza -17.6; Campo Felice -15.3; Rocca di Mezzo -14; Pescasseroli -12.3; Santo Stefano di Sessanio -10.9; L'Aquila Ovest -9.7; Navelli -9.7; Monte Genzana -9.3; L'Aquila Monticchio (frazione del capoluogo, a 600 metri sul livello del mare) -9.0; Campo di Giove -8.9; Rovere (frazione di Rocca di Mezzo) -8.6. Le previsioni per oggi sono di cielo poco nuvoloso, con nuvolosità di poco conto verso sera. Gelate e banchi di nebbia durante le ore notturne.