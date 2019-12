Anche a Pavia niente botti in centro

(ANSA) PAVIA, 31 DIC - Botti vietati la sera di S.Silvestro nel centro storico di Pavia per la festa di Capodanno. Lo ha deciso il Comune con un'ordinanza, nella quale viene vietata anche la vendita o l'asporto di bottiglie di vetro o metallo e il possesso di bombolette spray urticanti. L'ordinanze dispone il "divieto nell'area di Piazza della Vittoria, Corso Cavour, Via della Zecca, Via del Comune, Via Beccaria e via Omodeo di: somministrare, vendere, consumare, asportare dai locali bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo che possono costituire un pregiudizio per l'incolumità dei partecipanti". Inoltre è stabilito il "divieto di detenere bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti, nonché detenere artifizi pirotecnici, petardi ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato".