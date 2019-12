Sardine hanno inno,già online poi piazza

BOLOGNA, 31 DIC - Un inno per le sardine. Si intitola '6000 (siamo una voce)' ed è stato scritto e interpretato dal cantautore MaLaVoglia e prodotto dal Mei-Meeeting delle Etichette Indipendenti di Giordano Sangiorgi. La canzone - rilanciata su Youtube e sulla pagina Facebook ufficiale di 6000 sardine, canali su cui ha destato particolare interesse con migliaia di visualizzazioni - verrà cantata al raduno del 19 gennaio, a una settimana dal voto amministrativo in Emilia-Romagna, in programma in Piazza VIII Agosto a Bologna. Appuntamento cui parteciperanno esponenti della musica italiana. "In piazza - si legge sulla pagina Facebook 6000 sardine nel post del 24 dicembre in cui è presente il video del brano - abbiamo riscoperto la voglia di cantare tutti insieme. Perché la musica ci fa stringere, ci fa emozionare, ci offre la certezza che l'unione pacifica dei corpi e delle voci potrà davvero cambiare la storia. Care sardine vogliamo augurarvi buon Natale con questo brano '6000 (siamo una voce)'".