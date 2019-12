Rave di Capodanno nel Torinese

TORINO, 31 DIC - Preparativi per un rave di Capodanno in un ex cartiera di Ciriè, nel torinese, dove stanno arrivando migliaia di giovani da diverse parti d'Italia e d'Europa. I carabinieri stanno identificando i partecipanti che rischiano una denuncia per invasione di terreni ed edifici privati. Sei anni fa, sempre nello stabile di Ciriè, oltre duemila persone parteciparono a un rave per festeggiare l'ultimo dell'anno con la musica techno.