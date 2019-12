Cede parte volta galleria in A26

GENOVA, 30 DIC - Parte della volta della galleria Bertè in A26, nei pressi di Masone, in direzione Genova, è caduta nel tardo pomeriggio. Nessun mezzo è stato coinvolto. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Alcune lastre di cemento sono finite sulla corsi centrale, la galleria è a tre corsie. Solo per un caso fortuito nessun veicolo è stato colpito. Il comune di Rossiglione sulla sua pagina Facebook ha lanciato l'allarme invitando gli automobilisti a fare massima attenzione in A26 perché nella prima galleria dopo Masone c'erano pietre sulla carreggiata.