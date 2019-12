Iraq: Mosca, raid Usa inaccettabili

ROMA, 30 DIC - Mosca condanna i raid americani di ieri contro le milizie sciite in Siria ed Iraq. Il ministero degli esteri russo, in una nota, li ha definiti "inaccettabili e controproducenti" ed ha fatto un appello a tutte le parti coinvolte nella regione ad "astenersi da ulteriori azioni che possano destabilizzare la situazione politico-militare in Iraq, Siria e nei paesi vicini".