Bonaccini, no a balie o ventriloqui

BOLOGNA, 30 DIC - "A guidare questa Regione ci saremo io o Lucia Borgonzoni, il fatto che sia Salvini il protagonista" della campagna elettorale "dà l'idea che vogliano parlare d'altro che non sia l'Emilia-Romagna". E questo "è abbastanza sorprendente". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Bologna per una iniziativa con la lista Europa Verde, che sostiene la sua ricandidatura, rispondendo alle domande dei cronisti. "Posto che ho aperto la campagna elettorale del Pd con Nicola Zingaretti - ha detto - abbiamo condiviso insieme che stiamo parlando di una sfida elettorale in cui non c'è bisogno di balie o di fare i ventriloqui, in sostituzione di qualcuno. Noi siamo qui con le nostre facce, come dovrebbe essere normale in una competizione elettorale".